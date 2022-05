CHIVASSO. E’ stata riaperta ieri sera a Castelrosso intorno a mezzanotte di martedì 24 maggio, la strada provinciale 31 Bis Chivasso – Casale alla periferia di Castelrosso di Chivasso, quasi ai confini con Verolengo, dopo il nubifragio che aveva abbattuto una grossa quercia in un giardino a lato della strada e tre pali telefonici della Telecom. Fortunatamente i grossi cavi hanno retto bene e le comunicazioni non si sono interrotte.

E non ci sono stati anche feriti. Per liberare la strada sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Intanto stamattina gli addetti della ditta S. T. Telecomunicazioni, incaricata dalla Telecom, ha avviato i lavori per la posa dei nuovi pali alla cui sommità dovranno essere agganciati i cavi telefonici crollati. Comunque il violento temporale di ieri sera ha provocato danni anche a Chivasso.

