CHIVASSO. Donna investita nel parcheggio del supermercato. E’ successo questa mattina, intorno a mezzogiorno. Tempestivi i soccorsi.

Una donna è stata investita questa mattina nel parcheggio di un supermercato, in via Lungo Piazza d’Armi, da un’auto in manovra. Immediati i soccorsi di quanti a quell’ora si trovavano a passare di lì o a far la spesa nei vicini banchi del mercato.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. La donna non ha riportato ferite gravi, ma è immediatamente scattata la protesta sulla sicurezza del parcheggio e di via Lungo Piazza d’Armi nei [...]