CHIVASSO. Domenico Siccardi inaugura la sua mostra di incisioni

L’associazione “Prisma Laboratorio Artistico” e il “Caffè Firenze” di via del Collegio 12/c, nel rispetto dei protocolli anti Coronavirus, presentano una nuova mostra che verrà inaugurata sabato 17 ottobre alle ore 17.45. A esporre Domenico Siccardi, ottimo incisore che sta per mostrare a Chivasso alcune delle sue opere. Titolo dell’esposizione non poteva essere altro che “Incidendo…”.

“Sono nato a Torino, ma vivo e lavoro a Casalborgone. Sono da sempre appassionato di arti figurative e ho trovato nella grafica il mezzo espressivo a me più congeniale – spiega l’artista -. Ho appreso le tecniche incisorie presso lo ‘Studio Laboratorio’ di Anna Virando a Torino e ho continuato a sperimentarle, per molti anni, lavorando come ricercatore ‘puro’ animato da autentica passione. Ho perfezionato e approfondito la mia ricerca collaborando con Gianni Demo di Chieri, al quale devo grande riconoscenza”.

Domenico Siccardi predilige le tematiche urbane interpretando con poetica sensibilità periferie, fabbriche, cortili e luoghi del vivere quotidiano che realizza all’acquaforte con segni di imponente espressività. Dal 1988 partecipa con successo a numerose mostre collettive e personali.

“Siamo contenti che Domenico sia nostro socio. Oltre alla classica parte di corsi di disegno, acquerello, pitture e fotografia per soci grandi e piccini, teniamo molto al nostro gruppo di soci non corsisti che essendo già esperti a livello di pratica artistica possono dedicarsi in esclusiva alla parte espositiva – affermano da “Prisma” -. Domenico è davvero bravo in questa tecnica, forse meno conosciuta rispetto ad altre dai non addetti ai lavori, e non vediamo l’ora di inaugurare la sua mostra. Ovviamente ringraziamo sempre Massimo Giuliano e Carla Scalise, titolari del ‘Caffè Firenze’ per l’ospitalità all’interno del loro accogliente locale”.

Le opere resteranno esposte dal 17 ottobre al 16 novembre e saranno visionabili durante gli orari di apertura del “Caffè Firenze”.

Commenti