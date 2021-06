Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Dopo mesi e mesi di stop forzato l’associazione “Creare con Cuore” torna a portare il sorriso e l’allegria a Chivasso.

L’appuntamento è per domenica 13 giugno con la “Festa della Famiglia”, ormai giunta alla sua quarta edizione. E siamo sicuri che, come al solito, sarà un successo… Merito, in primis, della presidente Concetta Puglisi che, con impegno e dedizione, cura ogni minimo dettaglio dei suoi eventi. La giornata si svolgerà, ovviamente, nel pieno rispetto delle normative vigenti anti – Covid.

Per i pochi che ancora non la conoscessero spieghiamo che l’associazione “Creare con Cuore” è artistica e culturale. E’ composta da persone che vengono definite ‘Operatori del Proprio Ingegno Creativo’ (OPI) e che si dedicano con passione, manualità e fantasia all’ideazione, progettazione, creazione e realizzazione di oggetti prodotti a mano, quindi unici e originali. Essere fatto a mano significa essere originale ed esclusivo, personalizzabile ed essere nato dalla passione e cura per i dettagli; ciò che si paga è il valore dell’oggetto e acquistare questi prodotti è un modo per sostenere l’artigianato a la creatività. “Il nostro motto è: ‘Creatività e Fantasia Artigiana’ e ha come punto cardine l’idea di valorizzare e tutelare l’artigianato italiano, garantendo prodotti ‘handmade’ di alta qualità” afferma Concetta.

Ma torniamo nel vivo della “Festa della Famiglia”: la manifestazione si svolgerà dalle 10.00 alle 19.30 lungo via Torino, Piazza Carletti e Piazza della Repubblica. E il programma si preannuncia davvero ricco e per tutti i gusti.

Ad animare Via Torino ci sarà il “Mercatino delle Creative”, artiste che con le loro mani sono in grado di realizzare dei piccoli capolavori. Sempre nella stessa via ci sarà un angolo dedicato ai giovani e ai giovanissimi: i piccoli artisti dell’associazione “Prisma Laboratorio Artistico” esporranno, di fronte alla Banca San Paolo, i loro disegni. Non mancherà, inoltre, tanta buona musica per allietare le orecchie dei passanti, infatti all’altezza di Via Torino 9 si esibiranno i “Formula 2”: loro sono Sergio Alessio e Luciano Donato e da diversi anni hanno formato questo duo con l’intento di proporre al pubblico la musica che amano, principalmente quella anni ‘60 e ‘70, a tutti gli appassionati del genere. Ma non finisce qui, tanta altra musica anche in Via Torino 54, al “Bar Sport”. Sempre in Via Torino sarà presente lo stand della “Broasteria Pucallpa Chicken” con la sua ottima birra dedicata alla nostra città, la “ChivASSO”. Nella medesima via ci saranno anche i Supereroi, capeggiati da Flash, nella persona di Giuseppe Battipaglia, da tutti conosciuto come “Pino Flash” dato che veste sempre i panni di questo supereroe e lo fa a livello di volontariato per molte associazioni.

Tanta arte anche in Piazza Carletti… Martina Merlo suonerà l’arpa celtica e il suo è un vero talento musicale forgiato da tanti anni di studio. La giovane ventitreenne è un’artista davvero promettente che vale la pena di ascoltare. Nelle vicinanze ci sarà “Memole” con il suo TruccaGnomi e TruccaFate per portare un sacco di divertimento fra i più piccoli.

Ad animare Piazza Della Repubblica ci saranno, invece, “Delirio Dj e Jam Session Sax”, nelle persone di Gigi Cuocci e Mr Mirabelli, con un mix di musica pop, jazz, soul, lounge e deep house. Si potrà, nel mentre, mangiare lo zucchero filato, una golosità per grandi e piccini. Dalle 16.00 si canteranno le sigle dei cartoni animati grazie al concerto/ spettacolo “Il Magico Mondo di Laura” realizzato Laura Cotza e Alessandro Falco, cantanti con esperienza più che ventennale. Con loro ascolteremo le sigle che vanno dagli anni ‘70 ad oggi, diversi brani Disney e il tutto sarà arricchito dai cosplay di alcuni personaggi dei cartoni animati.

Un evento imperdibile, per ritrovarsi e riunirsi in tutta sicurezza, immersi in diversi campi dell’arte e non solo. Divertimento, sorrisi e spensieratezza sono assicurati. Ricordate: 13 giugno, “Festa della Famiglia”… non mancate!

Per ulteriori informazioni: 3474260069

