Il duo Dj Symoz, alll’anagrafe Simone Moz, e Tony Erre, all’anagrafe Antonio Giovanni Raso, anche quest’anno è presente all’interno della storica e famosissima compilation “Hit Mania Dance”. I ragazzi replicano, quindi, per la seconda volta questa bellissima esperienza.

“E’ stata una grande sorpresa, non ce lo aspettavamo minimamente. Uscire nuovamente su ‘Hit Mania Dance’ è un traguardo che non immaginavamo di raggiungere… ed, invece, eccoci qui. E’ una soddisfazione indescrivibile” affermano i due felici e sorridenti.

La traccia si chiama “Every time I see your smile”, ed è un brano a cui Dj Simoz e Tony Erre sono particolarmente legati, in quanto è stato dedicato a due persone speciali.

“Ci teniamo a ringraziare la nostra etichetta ‘Energy Power Label’, Marianna Durastante e il nostro editore Enrico Ranalli per aver creduto in noi in tutti questi anni. Un altro importante ringraziamento desideriamo farlo anche a Matteo Mazzia, in arte ‘Air Teo’, che insieme al nostro vocalist Paolo Stabile, in arte ‘Mc Lhens’, hanno creduto in noi coinvolgendoci nel progetto ‘Megadrome’, di cui siamo davvero fieri di far parte. Ovviamente un grazie enorme va anche a tutti coloro che ci seguono e che amano la nostra musica… noi faremo di tutto per essere sempre all’altezza delle vostre aspettative e non deludervi” dichiarano all’unisono.

Non resta che acquistare “Hit Mania Dance” e ballare tutta l’estate, e non solo, sulle note dei due artisti…

