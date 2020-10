CHIVASSO. Disposizioni anti Covid-19: il sindaco cambia la partenza del Trail delle Colline. La risalita dei contagi Covid-19 in tutta Italia e le nuove disposizioni dell’ultimo DPCM costringono l’amministrazione comunale a rivedere i programmi di due eventi in programma in città nei prossimi giorni: il Trail delle Colline, previsto per domenica 11 ottobre, e la Festa del Commercio in programma nello stesso giorno. In particolare, per il trail Chivasso-Castagneto che vede partecipare runner provenienti da tutto il territorio, la partenza è stata spostata da piazza della Repubblica a via Po (con ritrovo in Piazzale Libertini).

Ecco la nota arrivata poco fa da Palazzo Santa Chiara.

“Tenendo conto delle nuove disposizioni in tema di prevenzione al Covid_19, l’Amministrazione comunale vuole essere particolarmente attenta a ciò che accade sul proprio territorio, intervenendo per il rispetto delle disposizioni sanitarie e per evitare possibili sovrapposizioni ed assembramenti.

A tale riguardo sono state date disposizioni agli organizzatori delle due manifestazioni previste per domenica 11 ottobre e cioè il Trail delle colline e la Festa del Commercio, affinchè si apportassero alcune modifiche ai programmi.

In particolare il ritrovo per i partecipanti al Trail delle Colline sarà in piazzale Libertini anziché in piazza della Repubblica e la partenza si effettuerà nel primo tratto di via Po alle ore 9. Il mercato denominato Festa del Commercio si svilupperà solo sulla via Torino e avrà inizio alle ore 10″.

Commenti