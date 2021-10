Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Claudio Moretti è davvero un assessore fortunato. L’altra sera in consiglio comunale s’è lasciato andare ad un battuta che di più “sanguigne” non ne avrebbe potuto fare. “Ogni tanto – ha detto – sparerei fisicamente all’assessore regionale alla sanità…”.

E’ fortunato perché il destino ha voluto che non funzionasse l’impianto di registrazione e quel che ha detto lo hanno sentito solo i consiglieri comunali. E’ fortunato perchè fa il cardiologo e lo fa a Chivasso, ergo non c’è uno che sia uno disponibile a dargli battaglia (si sa mai nella vita….). E’ fortunato perchè amministra una città in cui il fattaccio è subito stato catalogato nel reparto “sciocchezze” e nello stesso reparto già esiste “la telefonata di un sindaco ad uno ‘ndranghetista”.

Fatta la premessa, in qualsiasi altro Comune, Regione e Stato del mondo, dopo una dichiarazione così, in centinaia gli avrebbero chiesto le dimissioni. I linguaggio utilizzato, infatti, mal si concilia con chi amministra la cosa pubblica. E poco importa se gli è scappato, se ha chiesto scusa all’assessore regionale, se si è fatto prendere dalla foga. Non è ammissibile punto e basta. Basti a tutti immaginare se la stessa frase fosse stata pronunciata da un qualsiasi parlamentare all’indirizzo del Ministro Roberto Speranza. Apriti cielo. Sarebbe stata l’apertura di tutti i giornali del giorno dopo.

Commenti