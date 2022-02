“No War alla Guerra in Ucraina”. Sit-in anche a Chivasso, come in molte città italiane, per dire “no” all’escalation di guerra in Ucraina.

Appuntamento in piazza della Repubblica, di fronte al Duomo, sabato 26 febbraio dalle ore 16. L’iniziativa è promossa dalle associazioni Nemo-In.Forma.Citt@, Anni, Acli, Amnesty, SPI CGIL, Punto e a Capo, Arcizeta, Libera, Uildm, Angelo Vassallo.

I cittadini e le associazioni sono invitate ad intervenire.

