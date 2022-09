“Deva Oriente”: dove l’Oriente incontra l’Occidente

Sito in via Mezzano 67, il centro “Deva Oriente” è nato anzitutto dall’esigenza della sua titolare, Liù Capannolo. Accortasi che i farmaci su di lei avevano spesso effetti indesiderati, ha iniziato ad addentrarsi tra le medicine che noi vediamo come “alternative”, fino ad approdare alla Medicina Tradizionale Cinese (MTC), con la quale, non solo ha trovato una soluzione al suo problema, ma si è addentrata in un mondo tanto lontano, quanto affascinante.

Il suo percorso di studi l’ha portata a conoscere una medicina millenaria, la più antica e diffusa al mondo; la usiamo anche noi occidentali, ma lo facciamo in piccola parte, e non sempre come si dovrebbe, attraverso l’agopuntura.

Quella Cinese è una Medicina che nasce dall’idea che il corpo manifesta uno squilibrio prima che si palesi la malattia. Riuscendo a diagnosticare con largo anticipo la problematica, sarà più facile aiutare la persona a non ammalarsi.

Il “colpo d’aria” che generalmente blocca la zona lombare della nostra schiena, può essere prevenuto.

Con pochi trattamenti, l’influenza che tutti gli anni ci prendiamo puntuali, improvvisamente ci abbandona.

Il mal di testa che da sempre ci tormenta, scompare.

Non solo le problematiche trovano una soluzione, spesso prima dell’aggravamento, ma per ognuno di noi, sono diverse… C’è chi quando ha mal di schiena, non digerisce bene. Chi quando ha l’influenza ha anche la tosse e chi solo il muco, che ad alcuni risulterà giallo e ad altri bianco. A chi il mal di testa prende solo il pomeriggio sopra la testa, a chi fin dal mattino presto e si irradia lungo il collo.

Nella nostra cultura occidentale siamo abituati ad andare dal medico quando siamo già malati. A curare con gli stessi rimedi la stessa patologia, ma che si manifesta in ognuno con sintomi diversi. La Medicina Tradizionale Cinese, invece, è più settoriale, più specifica. A ogni differenza, un rimedio differente.

Il trattamento è unico, come unico è l’uomo.

Da Liù Capannolo, al centro “Deva Oriente”, è previsto un percorso fatto di quattro incontri l’anno, atti a prevenire le patologie che possono svilupparsi nel corso della stagione.

La visita consiste in una diagnostica attraverso la quale lei può capire quali potrebbero essere le possibili problematiche che rischiano di insorgere nel corso tempo.

Le sue diagnosi le effettua attraverso un’attenta analisi della lingua e del polso, senza esami strumentali. La lingua dice molto sullo stato degli organi interni, mentre il polso, tastato in tre punti diversi, offre informazioni sul funzionamento del sistema immunitario.

Attraverso diversi trattamenti e consigli alimentari si arriva a trovare l’equilibrio del paziente, evitando che gli squilibri sfocino in patologie.

Se, invece, capita che ci ammaliamo, con la Medicina Tradizionale Cinese troviamo molti aiuti alla guarigione che sono non sintetici: dai decotti alle minestre medicate, fino alla stimolazione di alcuni punti per abbassare la febbre, far sparire la tosse, stabilizzare la pressione sanguigna.

La Medicina Cinese non va confusa con l’Omeopatia o la Naturopatia, che sono comunque branche della Medicina occidentale e, in molte forme, anche loro sono “sintetiche”. Infatti, le “pastiglie” sono spesso risultati di sintesi di laboratorio, anche se con minor effetti collaterali.

Possiamo dire che per la Medicina Occidentale la cura è un’azione da intraprendere al fine di eliminare i sintomi della malattia, per la Medicina Cinese la cura è un percorso da praticare con costanza e che riporta all’equilibrio naturale.

Con questo non si vuol dire che la Medicina Allopatica, quella occidentale, non serva. I farmaci quando è il caso vanno assunti, ovviamente, ma le due Medicine possono interagire insieme… Liù, infatti, collabora anche con diversi medici, per aiutare i pazienti già affetti da patologie, e che non possono assumere alcuni farmaci poiché interferirebbero tra di loro, oppure non possono assumerne a causa di patologie specifiche.

Un ottimo modo per volersi bene e prendersi cura di sé, della propria salute e del proprio benessere… senza effetti collaterali… questa è la Medicina Cinese.

INFO: “Deva Oriente”; indirizzo: via Mezzano 67; telefono: 3897818471; e-mail: info@pec.devaoriente.it ; sito: www.devaoriente.it ; Facebook: “Deva Oriente – Yoga”; Instagram: “devaoriente_yoga”

