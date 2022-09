“Deli Lash”: innamorati del tuo sguardo…

Dopo nove anni dalla sua apertura il “Centro Estetico Nefertiti” ha deciso di specializzarsi in laminazione ciglia e di cambiare nome. Oggi si chiama “Deli Lash” ed è un centro estetico di eccellenza, dove tutto è supervisionato nei minimi dettagli da Delia Gianina Cocut, la sua titolare.

L’idea di focalizzarsi nello specifico sugli occhi è nata vedendo come, nel periodo Covid, utilizzando le mascherine, quella fosse diventata la parte dove si concentrava di più l’attenzione. Se prima, grazie alla frenesia delle nostre vite, eravamo abituati a sguardi distratti e superficiali, da quel momento per dialogare con qualcuno, sapere chi si aveva di fronte ed esprimere emozioni, l’unico modo era diventato guardarsi negli occhi. Lo sguardo ha assunto un’importanza fondamentale.

Gli occhi sono una parte del viso importantissima, a volte “uno sguardo vale più di mille parole”, e Delia ha deciso di ideare “Lash Lovers”, una esclusiva laminazione ciglia che viene effettuata con un metodo non invasivo e che permette di avere ciglia perfette.

Ogni donna merita di valorizzare al massimo il suo sguardo e “Lash Lovers” nasce proprio da questo.

Basta sguardi tristi, bisogna puntare su uno sguardo seducente!

Le ciglia sono un elemento fondamentale dei nostri occhi: se sono sane e voluminose illuminano subito lo sguardo e l’intero viso.

“Lash Lovers” è un metodo unico di laminazione ciglia perché si basa su un protocollo personalizzato, su misura per ogni cliente, che a fine trattamento avrà le ciglia che ha sempre sognato: più lunghe e più spesse di circa il 30%, quindi più visibili ed anche ordinate. Assumeranno una curvatura perfetta, quella che nessun mascara è in grado di dare. Il tutto rispettando le ciglia naturali, che non verranno intaccate, e saranno più forti, sane e rigenerate.

Per ottenere un effetto stupendo basterà una sola seduta… e senza la minima sofferenza, grazie a questo metodo indolore, non invasivo e persino rilassante, accoppiato allo speciale trattamento “viso express” e ad un massaggio alle braccia.

Vediamo al dettaglio in cosa consiste il trattamento “Lash Lovers”:

1) Detersione del viso: per purificare pelle e ciglia.

2) Preparazione: vengono posizionati i patch sotto gli occhi; si applicano i bigodini sulla ciglia, della misura corretta in base alla curvatura desiderata e alla lunghezza delle ciglia stesse; si fissano le ciglia al bigodino.

3) Permanente: si effettua la prima parte del trattamento, la permanente, e durante il tempo di posa si effettua un rilassante massaggio al braccio destro

4) Fissaggio: si procede con la seconda fase, quella del fissaggio, e durante l’attesa si effettua un massaggio relax al braccio sinistro

5) Tinta: si applica la tinta che rimarrà in posa il tempo necessario

6) Cheratina: si applica la cheratina, un nutriente toccasana per le ciglia. Si rimuovono, infine, cheratina, bigodini e si massaggia il viso.

Ma non solo ciglia da “Deli Lash”…

Sono tanti, ad esempio, i trattamenti viso proposti: oltre a “Lash Lovers”, per le ciglia vi sono anche “Brow Lovers” per le sopracciglia, il bio tatuaggio all’Henne per le sopracciglia, Ozoface, Ozoface Premium, Diagnosi strumentale avanzata, trattamenti personalizzati, trattamenti express, trattamenti di Permanent Make-up, trucco semipermanente alle sopracciglia, Brow Shadow, Contorno labbra con sfumatura, Contorno labbra con effetto rossetto, Infracigliare con Eyeliner, Ritocco annuale, Pigment Killer e make up (trucco giorno/ sera, trucco sposa e trucco artistico/ truccabimbi).

Trattamenti corpo: Massaggi specifici, Tranquillity Massage, Fisiomassaggio, Candle Massage, Hot Stone Massage, Massaggio schiena, trattamenti corpo personalizzati, pressoterapia, Velvet Skin Total Body e Velvet Skin Gambe.

Depilazione ed Epilazione: Depilazione a caldo ed Epilazione con laser a diodo nelle diverse zone del corpo.

Mani e Piedi: Manicure classica, Ricostruzione unghie, Refill monocolore, Refill Baby Boomer, Ricopertura Gel, Micropittura/ Nail Art, Rimozione Gel/ Semipermanente con manicure, Manicure con smalto semipermanente, Hand Remedy, Pedicure Estetico, Pedicure Curativo. Applicazione Gel/ Semipermanente, Ricostruzione Alluce in Gel e Silky Feet.

“Deli Lash” è un centro estetico in grado di soddisfare le esigenze di tutti, offrendo trattamenti di alto livello qualitativo e garantendo la presenza di personale qualificato ed in continuo aggiornamento.

INFO: “Deli Lash”; indirizzo: via Gerbido 15 interno 5 – Chivasso; telefono: 0112632972 – 3929437754; e.mail: delilashweb@gmail.com, Facebook: “DeliLash Centro estetico”; Instagram: “delilash_centro_estetico”; sito: www.delilash.it ; orari apertura: dal lunedì al venerdì 9.30-21 / sabato 9.30-18 / domenica chiuso

