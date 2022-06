CHIVASSO. Dehors in Viale Vittorio Veneto, i baristi: “Lasciateci lavorare”. Con la fine dello stato d’emergenza, gli è imposto di togliere sedie e tavolini dal passaggio pedonale…

Si può occupare una porzione di una piazza, un pezzo di strada a senso unico, persino un senso di marcia di una via a doppia percorrenza. E’ tollerato, pensate, anche se si rischia di rendere difficoltosa la manovra in prossimità di un incrocio. A proposito di dehor, se ne vedono di tutti i colori in giro per la città. Grandi, piccoli, belli, brutti. Ma! Udite [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.