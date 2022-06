E’ il grande sconfitto insieme a Chivasso in Movimento, lista in cui sono confluiti i 5 Stelle. Il partito della Lega alle elezioni comunali in sostegno della candidata a sindaco di centro destra Clara Marta non è riuscito ad ottenere il 3% dei voti, non portando così a casa nemmeno uno scranno nel prossimo Consiglio comunale.

Anche questa volta, come nelle passate tornate amministrative, la Lega resta a mani vuote.

“Adesso siamo a metà dei seggi scrutinati quindi è ancora presto per dei dati certi – commentava, ieri pomeriggio, a caldo, il [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.