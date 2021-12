A inizio di quest’anno, il “Premio Calvino” ha indetto un concorso per racconti aventi come tema “Oltre il velo del reale”. Hanno partecipato in più di 800 scrittori e a fine concorso la casa editrice “WriteUp” di Roma ha proposto un’antologia che raggruppasse i racconti semifinalisti, una trentina circa.

E’ nata così “Oltre il velo del reale”, una raccolta di racconti distopici e non solo, della quale fa parte il racconto di David Di Marco, che si intitola “Sogno d’acqua”. La raccolta [...]



