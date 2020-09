“Dance ABC Dance”: il regno della danza sportiva in tutte le sue declinazioni, dal liscio al latino americano e tanto altro nel mezzo… un’associazione dove si impara divertendosi, in un ambiente sano, tra bimbi, ragazzi ed adulti di tutte le età.

A settembre ripartono tutti i corsi nel rispetto, ovviamente, dei protocolli e delle disposizioni anti coronavirus. A dispetto di ciò che si potrebbe pensare il ballo non è solo quello di coppia, si balla anche da soli. E’ fondamentale imparare a livello individuale come tenere la postura corretta, come mantenere il baricentro del corpo, l’equilibrio e il tempo di musica, ed avere sicurezza nei passi. I corsi sono sia collettivi che individuali e sono rivolti a bambini, ragazzi e adulti. Per i più piccoli, a partire dai 5 anni in su, sono previsti latino americano (samba, cha cha cha, rumba, paso doble e jive), un accenno caraibico con salsa e bachata ed infine hip hop. A tutti i piccoli soci verrà regalato un mese di lezione con il TikToker Gianluca Ghibaudo, durante il quale impareranno a girare video e a fare balletti, il trend del momento che diventa formazione di danza. I piccoli allievi sono seguiti dai maestri Fabio Guidoccio e Elisa Dan con gli assistenti Sophia Berto e Nikita Perotti. I ragazzi fino ai 15 anni possono frequentare questi stessi corsi sempre seguiti dai medesimi insegnanti, ovviamente facendo lezione in orari diversi dai più piccoli e studiando passi e tecniche più complesse. Ampio spazio dedicato anche agli adulti: liscio, caraibico/latino americano (salsa, bachata e kizomba), balli di gruppo e lindy hop con all’interno la branchia del boogie woogie. I più grandi sono seguiti dai maestri Antonella Ciccarelli, Fabio Guidoccio, Sabrina Mancin e Renato Pasteris e dagli assistenti Stefano Conti, Martina Stella, Simone Gigliotti, Chiara Misiti, Sara Savoia, Sofia Marino, Alessandro Arrobbio e Rachele Castrogiovanni, con il prezioso aiuto di corsisti senior come Claudio Maderboni e Ilaria Proietti.

Ma “Dance ABC Dance” non è solo ballo, è anche ‘dance fitness’, per ritrovare il proprio benessere e dimagrire a tempo di musica, in maniera diversa da come si fa nelle classiche palestre. Gli adulti possono orientarsi verso la parte ‘dance fit’ basata su movimenti aerobici, su musiche che spaziano da quelle latino americane ai brani di zumba, ma possono anche direzionarsi verso una nuova attività: il ‘fit ball’. Si tratta di allenamento aerobico e cardio fatto con il pallone gigante che si utilizza per pilates. Con questo vengono fatti balletti e svariati movimenti. E’ un corso molto divertente e brucia grassi. A occuparsi del settore ‘dance fitness’ i maestri Fabio Guidoccio e Simone Gigliotti. I corsi ‘dance fit’, fino a quando farà bel tempo si svolgeranno all’aperto nell’area esterna dell’associazione, successivamente avranno luogo al chiuso.

E non è finita qui…c’è la novità dell’anno, che solo “Dance ABC Dance” offre a Chivasso: il gyrotonic. Sotto la guida di Fabio Guidoccio, all’interno dell’associazione, si praticherà questa disciplina che prevede un metodo di allenamento ideale per sviluppare le potenzialità fisiche degli atleti, danzatori e non solo, volto a chi intende migliorare il suo benessere psico-fisico. Adatto a tutti gli sportivi: si lavora sulla meditazione, sulla respirazione, sull’equilibrio, sulla concentrazione, sui muscoli ma senza caricare le articolazioni. Il gyrotonic è adatto anche a chi soffre banalmente di mal di schiena. Questa attività sarà organizzata in lezioni individuali di un’ora, sessanta minuti in cui isolarsi dal resto del mondo e staccare. L’attrezzo che permette la pratica di questa disciplina si chiama ‘pulley tower’ ed è una macchina particolare, calibrata con elastici e pesi predisposti ad essere fatti lavorare manualmente.

L’associazione dedica anche ampio spazio al settore agonistico della danza sportiva e a settembre ripartono anche gli allenamenti degli agonisti con il supporto di Eric Testa e Federica Brezzo, vice campioni italiani riconosciuti dalla FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva), Antonella Ciccarelli e Laura Ullio.

Un’associazione con la “A” maiscola la “Dance ABC Dance”, dove ognuno può imparare a ballare, può mettersi in forma, mantenere la forma fisica migliore, rilassarsi e divertirsi.

Informazioni: ASD “Dance ABC Dance”; indirizzo: via dei Bersaglieri 168 (ex Suerte) come sede principale – Campus delle Associazioni di via Baraggino, presso la casetta 17, come sede secondaria. Entrambe a Chivasso; direttore tecnico: Laura Ullio; referente: Silvio Berto; telefono: 3683349006; e-mail: info@danceabcdance.com ; sito internet: www.danceabcdance.com ; Facebook: “Dance ABC Dance ASD”; Instagram: “lauraullio_ danceabcdance”

