“Dance ABC Dance” Chivasso, una asd dove poter fare un percorso a 360 gradi nel campo della danza sportiva, seguiti da validi maestri che hanno insegnato a migliaia di aspiranti danzatori, spaziando dal ballo liscio alle danze latino americane.

“Poter imparare divertendosi e perfezionando il proprio stile è una grande opportunità – afferma Laura Ullio, direttore tecnico dell’associazione -. I nostri corsi sono per tutti ed hanno dimostrato, nel corso degli anni, che questo sport è il binomio perfetto per fare un’attività legata al benessere fisico con l’aggiunta della componente della musica, che da sempre lega intere generazioni. E proprio sulla scia della ripartenza dello sport, dopo questo triste periodo di Covid, quest’anno ‘Dance ABC Dance’ propone corsi di livello base nelle seguenti discipline: ballo liscio e da sala, danze caraibiche, danze latino americane, balli di gruppo, hip hop, danza orientale, lindy hop, baby dance, zumba e gyrotonic”.

Ecco i corsi al dettaglio:

– Liscio e Ballo da sala: sono le danze in coppia, che si ballano tradizionalmente nelle feste di paese, nelle sale da ballo o nei festeggiamenti in famiglia e parliamo, nello specifico, di valzer, mazurca, polka, tango, foxtrott, valzer lento, cha cha cha, boogie. Corsi base per adulti, in gruppo oppure singoli per perfezionamento.

– Danze caraibiche: salsa, bachata, kizomba, rueda. Queste sono le danze che hanno rivoluzionato il mondo dei locali da ballo e creato nuove serate di tendenza. Balli di origine sud-americana coinvolgenti e ballati in coppia o individualmente, per adulti e ragazzi, con corsi collettivi o singoli, corsi per principianti o di perfezionamento dello stile.

– Danze latino americane: samba, cha cha cha, rumba, paso doble e jive. Danze ballate in coppia o in solo, adatte a chi vorrà fare un percorso agonistico oppure imparare per migliorare postura, coordinazione e portamento. Corsi per bambini, ragazzi e adulti.

– Balli di gruppo: sono i balli per il divertimento collettivo, che permettono di fare del movimento fisico non invasivo. Con il sottofondo di musiche allegre di tutti i tipi, dai mitici anni ‘60 ad oggi. Un corso adatto per socializzare e divertirsi anche per chi non è in coppia.

– Hip hop e i suoi vari stili di danza: un corso adatto a ragazzi e ragazze che vogliono scatenarsi sulle musiche moderne.

– Danza orientale: studio basilare della tecnica dei ritmi arabi. La danza del ventre ha numerosi benefici per il corpo e per la mente, viene chiamata anche Raks Sharki in lingua originale.

– Lindy hop: un ballo swing afroamericano, nato negli anni ‘20 ad Harlem, New York. Una disciplina che è tornata di moda e sta affollando le serate dei ballerini.

– Baby dance: per i bimbi dai 3 ai 5 anni, un corso che serve a far divertire i più piccoli e a cominciare ad apprendere le tecniche della danza giocando, con musiche conosciute al pubblico dei giovanissimi.

– Zumba: la disciplina che ha rivoluzionato il mondo del fitness e che permette di bruciare grassi e sudare, con movimenti facili ripetuti e divertendosi in compagnia. Adatto a tutte le età.

– Gyrotonic: è la novità introdotta lo scorso anno da “Dance ABC Dance”. Un metodo studiato per i danzatori, ma diventato utile anche per chi vuole, attraverso gli esercizi abbinati alla respirazione, trovare benessere. E’ rivolto a chi soffre di mal di schiena o cervicale e vuole, senza esercizi invasivi, ritrovare la mobilità del proprio corpo e migliorare postura ed equilibrio.

INFO: Asd “Dance ABC Dance” Chivasso; indirizzo e location dei corsi: Chivasso, via dei Bersaglieri 168 (ex “Suerte”) e via Baraggino, casetta 17, presso il Campus delle Associazioni; orari delle lezioni: pomeridiani per bimbi e ragazzi, serali per adulti; telefono: 0119102126 – 3683349006; sito internet: www.danceabcdance.com ; pagina facebook “Dance ABC Dance ASD Chivasso”

Commenti