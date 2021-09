Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO. Dopo il successo della “Festa sul Po” tenutasi domenica scorsa al parco del Bricel di Chivasso, gli “Amici del Po” non hanno perso tempo e non si sono crogiolati sugli allori di un’iniziativa molto apprezzata dai chivassesi e non solo.

Oggi, sabato 4 settembre, muniti di sacchi dell’immondizia, guanti, rastrelli, forchettoni, i volontari dell’associazione hanno organizzato la seconda “battuta di caccia” al rifiuto sulle sponde del torrente Orco.