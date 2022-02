Ivrea “scommette in negativo” e non farà la battaglia delle arance, mentre Chivasso mette in atto il Piano A e il Piano B, dimostrando coraggio e potenza insieme.

“Chivasso ha usato questo mix meraviglioso chiamato buon senso, secondo Carnevale per importanza in Piemonte soltanto a Ivrea. Appuntamenti di Carnevale in teatro nei giorni canonici e poi la sfilata di Carnevalone il 5 giugno e così possiamo assembrarci allegramente senza pensieri”.