CHIVASSO. Da mercoledì 4 i tamponi saranno su prenotazione

Da domani, mercoledì 4 novembre, si accede su prenotazione agli Hot spot (“Drive-through”) aziendali dedicati all’esecuzione di tamponi per il virus SARS-CoV-2 per le scuole, per il rientro da Paesi per i quali vige l’obbligo del test e per tutti i casi ritenuti necessari dal SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) dell’ASL.

La prenotazione è effettuata direttamente sulla piattaforma regionale covid dal proprio Medico di famiglia o Pediatra di libera scelta o da un Medico del SISP, fermo restando la capacità massima complessiva giornaliera di processazione dei tamponi da parte della rete dei laboratori.

Qualora nei prossimi giorni si dovessero ancora presentare agli Hot spot utenti inviati dal Medico curante o da un Medico del SISP senza prenotazione, gli stessi avranno accesso al “Drive-through”, ma in coda ai prenotati e sempre nel rispetto della capacità massima giornaliera di processazione dei tamponi.

A regime il sistema degli Hot spot funzionerà soltanto più su prenotazione.

Commenti