CHIVASSO. Da lunedì 22 febbraio i vaccini agli over 80 a Palazzo Einaudi

Dal 22 febbraio partono le vaccinazioni per gli over 80 Palazzo Einaudi sede per la campagna vaccinale anti –Covid_19 ogni lunedì e giovedì





Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti L’ASLTO4 sta avviando la campagna vaccinale anticovid -19 e si è reso necessario individuare una sede vaccinale nel nostro territorio, pertanto l’amministrazione comunale [...]