Scene di ordinaria follia ieri sera in piazza del Castello a Chivasso, sotto gli occhi di centinaia di altri ragazzi. Protagonisti un cittadino pakistano ed un altro giovane che indossava un kilt. Quest’ultimo, in evidente stato di ebbrezza, sdraiandosi e rotolandosi sulla piazza per qualche minuto ha pure mostrato le sue parti intime.

Durante la colluttazione, il pakistano avrebbe anche massaggiato i piedi del suo “rivale”.

La scena è stata ripresa dai telefoni cellulari, condivisa di chat in chat via social, fino a che qualcuno ha chiamato i carabinieri.

Gli uomini dell’arma giunti [...]