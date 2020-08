CHIVASSO. Da Chivasso, a “X Factor”, alla carriera internazionale: ecco la storia di Tancredi Hill

Nato a Chivasso il 16 dicembre 1990, Daniele Murroni in arte Tancredi Hill, vive oggi a Londra per realizzare il suo sogno: cantare e far conoscere la sua musica a livello internazionale. Un ragazzo che è la dimostrazione vivente che con [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti