CHIVASSO-CUORGNÈ. Gli albergatori fanno causa alla Cina: “Tutta colpa vostra”

Una causa civile contro il ministero della Sanità cinese, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il ministero della Salute italiano, rei di non aver messo in atto tutte le misure per limitare l’epidemia del covid-19.

L’atto è stato depositato in tribunale a Ivrea da due albergatori del Canavese, Rudy Benco e Mauro Cortese, titolari di tre hotel: il Ritz di Chivasso, l’hotel Rondissone e l’Astoria di Cuorgnè.

Gli imprenditori citano la Cina per il ritardo nella diffusione di informazioni sull’epidemia, l’Oms e il ministero italiano per non aver assunto i necessari provvedimenti di controllo sugli scali aeroportuali.

Le attività ricettive sono chiuse dallo scorso 12 marzo e questo, si legge nella denuncia, “ha generato enormi danni patrimoniali”, costringendo gli imprenditori “al licenziamento dell’intero personale e alla disdetta dei contratti di fornitura”.

