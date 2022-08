CHIVASSO. “Avevo un male tale da non poter stare seduto sulla sedia: sono riuscito ad attendere un paio d’ore, poi mi sono fiondato dentro il triage. E’ stata un’esperienza terribile”.

Giovanni, nome di fantasia per tutelarne la privacy e la riservatezza, è un chivassese che da tempo soffre di gravi problemi di salute.