CHIVASSO. Covid, una foto aggiorna il quadro La Vaccinazione per aiutare a sensibilizzare 

Un medico con la siringa in mano, un bambino in braccio alla mamma e tante persone in attesa. Era il 1894 e, a ritrarre la somministrazione del vaccino contro il vaiolo, era il Demetrio Cosola. Oggi le persone in fila hanno la mascherina e a vaccinarsi sono gli operatori [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti