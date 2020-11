CHIVASSO. Covid: domani, 7 novembre, c’è il mercato. Con una nota da Palazzo Santa Chiara, il Comune informa che nella giornata di domani si terrà il consueto appuntamento con il mercato del sabato. “In attesa di chiarimenti applicativi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato il 3 Novembre 2020 e per la sola giornata di domani, sabato 7 novembre – si legge nella comunicazione del Comune -, è ammessa al mercato la vendita dei prodotti alimentari e di quelli ricompresi nell’allegato 23 al d.P.C.M., e cioè: fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, profumi e cosmetici, saponi, detersivi e altri detergenti, biancheria, confezioni e calzature per bambini e neonati. Sono escluse le altre tipologie merceologiche. Seguiranno indicazioni in merito alle altre giornate di mercato”.

Il comune ricorda che “al mercato si potrà accedere solamente se muniti dei dispositivi di protezione individuale (mascherina chirurgica) e dovrà essere rispettata la distanza evitando assembramenti”.

