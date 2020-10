Covid: Chivasso senza vigili urbani fino all’esito dei tamponi

Una vigilessa positiva al Covid ha costretto il comandante Marco Delpero ha chiudere il Comando di via Siccardi per sanificazione. Gli agenti della polizia municipale a Chivasso sono 21 più il comandante.

Aggiornamento

Riceviamo dall’Amministrazione Comunale: “Nel pomeriggio del 14 ottobre u.s. il Comando di Polizia Locale ha avuto notizia di un caso di positività al COVID-19 riscontrata tra gli operatori. Al fine di perseguire la massima tutela del personale e dell’utenza è stato ritenuto opportuno sospendere temporaneamente il servizio. L’Amministrazione si è immediatamente attivata, di concerto con la competente ASL, al fine di sottoporre in giornata tutto il personale interessato agli accertamenti sanitari di rito in modo da riprendere quanto prima il regolare servizio d’istituto.”

Commenti