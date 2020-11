CHIVASSO. Covid, 300 saturimetri per medici di base, Usca ed Rsa

CHIVASSO. Covid, 300 saturimetri per medici di base e Usca. Spesa complessiva sostenuta dal Comune: 8.100 euro. L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco di Chivasso Claudio Castello, nell’ambito degli interventi comunali a sostegno delle attività sanitarie per il contenimento della pandemia da COVID_19, ha acquistato altri 300 saturimetri – per [...]





Commenti