CHIVASSO. Covid-19: in coda ore per farsi fare il tampone. Centodue le persone al centro di via Nino Costa

Centodue tamponi in appena due ore. E’ il bilancio di una mattina organizzata dall’Asl To4 nel cortile del centro prelievi di via Nino Costa per monitorare l’emergenza sanitaria Covid-19.

Venerdì alle 10 del mattino già una cinquantina di persone erano in attesa del proprio turno: anziani, giovani, ma anche famiglie in coda per sottoporsi volontariamente al test del tampone.

Molti di loro rientravano dalle ferie trascorse all’estero, ma c’era anche chi aveva passato le vacanze in Italia: l’accesso era libero un po’ a tutti. E così è stato. E per una volta anche i giovani hanno dimostrato di essere responsabili.

Come Alessandro Brunozzi, 22 anni, Andrea Di Chiara, 23, e Giacomo Maggio, 22 anni.

“Abbiamo deciso di venire qui per nostra scelta. Intanto perché il test è gratuito e poi per essere sicuri di non aver contratto il virus. E di questi tempi non si sa mai con tutto quello che si sente in televisione e sui giornali” racconta Alessandro Brunozzi studente in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, mentre insieme ai due amici attende in fila il proprio turno. “Io, Andrea e Giacomo siamo stati in vacanza in Toscana. In teoria non ci sarebbe l’obbligo di sottoporci all’esame, ma abbiamo deciso di farlo per un discorso di sicurezza nei confronti dei nostri famigliari e visto che dobbiamo rientrare all’Università non vorremmo essere noi il veicolo di contagio” conclude. Qualche metro più in là, sempre in attesa, c’era una famiglia appena rientrata dalle ferie trascorse in Italia. Anche per loro la paura del contagio è forte.

Intanto man mano che passavano i minuti, la fila aumentava sempre più. E non sono mancati nemmeno momenti di tensione quando un cittadino straniero si lamentava perché in coda da ore si è visto passare davanti una donna in gravidanza.

Per sottoporre i cittadini ai tamponi è stato parcheggiato all’interno del cortile del poliambulatorio un camper del comitato della Croce Rossa di San Francesco al Campo con i volontari rigorosamente protetti da mascherine e scafandro. Si veniva registrati consegnando i documenti ad un operatore poi, una volta eseguito il test, si ritornava a casa con l’obbligo di rispettare l’isolamento fiduciario in attesa dell’esito. La quarantena è obbligatoria solo per coloro che rientrano dai paesi a rischio (Spagna, Croazia e Grecia). I tamponi sono processati dal Sisp di Ciriè e l’esito viene comunicato entro le 48 ore. Si tratta di un programma settimanale quello organizzato dall’Asl To4 ovviamente seguendo le indicazioni e i protocolli indicati nell’ordinanza del 12 agosto scorso a firma del Ministero della Salute. “Riceviamo tutti i giorni richieste di persone che sono rientrate dalle vacanze all’estero e in Italia. E considerato che abbiamo riscontrato positività anche a chi è stato in Romagna e in Sardegna, allora abbiamo deciso di allargare a tutti la possibilità di sottoporsi al tampone” spiega Franco Valtorta, direttore del Sisp.

