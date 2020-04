CHIVASSO. Covid-19: i morti in ospedale sono 174 dall’inizio ad oggi

Continuano ad essere alti i numeri del Coronavirus a Chivasso.

Nel messaggio del sindaco Claudio Castello ai chivassesi, il primo cittadino, prima di elencare le iniziative a sostegno della popolazione, ha fatto il punto sui morti per Covid-19 in ospedale.

Dall’inizio della pandemia ad oggi, in ospedale, sono 174 i pazienti deceduti per coronavirus. Di questi, 41 erano residenti in città.

Fino ad oggi, 30 aprile, i chivassesi positivi al tampone sono stati 140 e, alla data odierna, sono 248 le persone in isolamento domiciliare.

Al Comune di Chivasso sono pervenute anche 440 domande per i buoni spesa:ne sono state accettate 300. “Le rimanenti sono state respinte per mancanza di requisiti – spiega Castello -. Stiamo organizzando un secondo bando per i buoni spesa: insieme ai buoni, daremo anche le mascherine”.

Commenti