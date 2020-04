CHIVASSO. Covid-19: i morti all’Opera Pia e la paura alla casa di riposo di Castelrosso

Angela, Galliano, Giuseppina, Claudio, Gianni, Mariangela, Nicola.

Sono solo alcuni dei nomi degli ospiti dell’Opera Pia Clara di Chivasso che non ci sono più. Portati via dal Covid-19 o, per lo meno, da polmoniti riconducibili al virus che sta lacerando il nostro Paese.

Nei dati ufficiali diffusi dalla direzione dell’Ente Opera Pia Clara sarebbero quindici i decessi accertati dall’inizio della pandemia ad oggi per coronavirus ma, se si contano anche i sospetti cui non s’è potuta fare la verifica del tampone, i decessi sarebbero addirittura più del doppio.

C’è chi dice trenta. Chi addirittura trentacinque. Dei settantre ospiti che c’erano a febbraio, ne restano comunque la metà. Ed è un dramma.

“Ci teniamo a ricordare i nostri cari che sono venuti a mancare e fare i migliori auguri a quanti ancora lottano per la vita in struttura e in ospedale”, ci scrivono i figli di Angela, Galliano, Claudio, Gianni, Giuseppina, Mariangela e Nicola.

Intanto, sulla strage silenziosa nelle case di riposo ha messo gli occhi la procura di Ivrea.

La formula d’indagine è quella del “modello 45”, senza ipotesi di reato e senza indagati: è un’inchiesta esplorativa e non inquisitoria. Perché sulla scrivania del Procuratore capo Giuseppe Ferrando continuano ad arrivare esposti.

Uno di questi riguarda, appunto, la residenza Opera Pia Eugenio Clara dove ci sono oggi ventiquattro ospiti positivi di cui sette ricoverati in ospedale. A questi si aggiungono altri dodici tra infermieri e operatori socio sanitari.

Accertare le eventuali “falle” della battaglia contro il virus sarà compito dei carabinieri e dei militari dei Nas: al momento l’attività è di raccolta dati anche sulla corrispondenza tra Rsa, Asl e Regione.

Nell’altra casa di riposo di Chivasso la situazione è, al momento, un po’ migliore.

Nella Rsa “La Fraternità” di frazione Castelrosso gestita dalla parrocchia Santi Giovanni Battista e Rocco ancora non sono stati eseguiti i tamponi a personale e pazienti.

Qui ci sono stati due morti per coronavirus e, oggi, c’è un ricoverato in ospedale. Altri pazienti hanno i sintomi del Covid-19.

Il sindaco di Chivasso Claudio Castello ha preso carta e penna ed ha scritto al prefetto di Torino Claudio Palomba per sollecitare i tamponi agli ospiti e al personale della struttura.

La lettera è stata inviata anche al direttore sanitario dell’Asl To4 Sara Marchisio, al nuovo commissario Angelo Testa e al commissario straordinario della protezione civile Vincenzo Coccolo.

Nella lettera il sindaco pretende dagli enti le spiegazioni sul ritardo nel prendere in considerazione la richiesta di effettuare i tamponi: “Pur non essendo stati fino ad oggi riscontrati sintomi tra i pazienti (una cinquantina) e il personale, nonostante le ripetute sollecitazioni risulta incomprensibile tale ritardo e che potrebbe compromettere la salute dei cittadini”.

Una presa di posizione quella del primo cittadino per evitare che possa nascere un secondo caso, come quello già riscontrato nell’altra casa di riposo, l’Opera Pia Clara dove si piangono una decina di decessi e metà degli ospiti sono risultati positiva al Covid 19.

Sempre in frazione Castelrosso, la proprietà della Rsa “La Fraternità”, in accordo con la Città di Chivasso, ha messo a disposizione dell’Asl To4 un edificio per ospitare fino a sei persone dimesse dall’ospedale e che dovranno affrontare i quattordici giorni di quarantena.

