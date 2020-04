Covid-19: dal primo morto di Crescentino ad oggi scomparse 152 persone.

Quanti sono i morti in ospedale a Chivasso per Coronavirus dal primo caso del paziente di Crescentino mancato a marzo fino ad oggi?

Per l’esattezza: 152. E’ il dato che rende pubblico il sindaco Claudio Castello.

Nel marasma dei numeri del contagio nella nostra città, Castello ci tiene a comunicare quelle che sono le notizie in suo possesso.

“Fino ad oggi, venerdì 24 aprile, abbiamo 120 chivassesi risultati positivi al Covid-19 – spiega il sindaco -. Di questi, alcuni sono guariti, altri sono morti ed altri ancora stanno lottando contro il virus, a casa o in ospedale. In totale, i chivassesi morti nel nostro ospedale per Coronavirus sono 37. A questi devono aggiungersi quelli che sono deceduti in altri ospedali del Piemonte, ma purtroppo non ci hanno ancora comunicato numeri e dati. Il totale dei decessi in ospedale per Covid-19, della nostra città e di tutto il bacino dell’Asl To 4, è di 152 persone”.

Ancora oggi, in quarantena preventiva a casa, perché venuti in contatto con persone positive al Covid-19, ci sono 175 chivassesi.

