Impennate, sgasate, corse senza casco. Questo e tanto altro s’è visto nel pomeriggio di domenica in via Poasso, a Castelrosso, la strada che conduce al cimitero della frazione. Protagonisti delle acrobazie in moto da cross, un gruppo di minorenni che hanno attirato l’attenzione dei passanti e anche di quanti stavano partecipando al motoraduno organizzato dal “Bisko Moto Club Stefano Doria” in piazza Assunta.