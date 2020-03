CHIVASSO. Coronavirus: sospesi i mercati e i parcheggi a pagamento

Coronavirus: mercati sospesi, ferie per i dipendenti comunali, parcheggio gratuito per tutti, spesa a domicilio con gli esercizi commerciali.

Anche Chivasso s’accoda alla serie di misure necessarie per contenere il Coronavirus adottate un po’ da tutti i Comuni nei giorni scorsi.

Ecco il testo del comunicato del sindaco ai chivassesi.

“Care chivassesi e cari chivassesi,

con l’emissione del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio Conte del’11 marzo, le misure per in contenimento del coronavirus si sono ulteriormente inasprite ed è sempre più importante la collaborazione di tutti per fermare il contagio.

Ora, anche per i mercati, le disposizioni sono più precise. Anche se i mercati di generi alimentari sono ancora consentiti, nella Giunta che si è svolta ieri, abbiamo deciso la momentanea sospensione di tutti i mercati cittadini. Con l’attuale disposizione dei banchi, infatti, non è possibile regolare l’afflusso di persone e, quindi, controllare l’assembramento.

Abbiamo dato già l’incaricato ad un tecnico specializzato per verificare la possibilità di riorganizzare la disposizione dei banchi in modo da garantire le misure igienico sanitarie previste dal Ministero della Salute.

Le zone di parcheggio a pagamento sono sospese già da oggi e fino al termine dell’emergenza, in modo da agevolare il movimento delle categorie autorizzate agli spostamenti.

Con i commercianti e le associazioni di categoria stiamo predisponendo un sistema di consegna gratuita a domicilio della spesa e oggi sarà pubblicato sul nostro sito l’elenco delle prime adesioni ricevute. Un’iniziativa per aiutare chi deve stare a casa con particolare riguardo alle persone anziane, malate o con disabilità.

Dal 16 marzo le iscrizioni ai servizi scolastici si potranno effettuare esclusivamente online ed è già stata predisposto il servizio sulla home page del nostro sito.

Da ieri, per ridurre i rischi di contagio, buona parte del personale comunale sta usufruendo delle ferie residue del 2019 in attesa che nei prossimi giorni vengano realizzati tutti i collegamenti necessari ad attivare il lavoro da casa.

I servizi indifferibili e essenziali vengono comunque garantiti attraverso la presenza in Comune dei rispettivi funzionari e dipendenti.

Vi rinnovo l’invito a NON riuscire e a NON recarvi in Comune se non è assolutamente necessario ma, in caso di urgenza, contattateci telefonicamente.

Sono molti in questi giorni i messaggi di solidarietà che mi giungono da cittadini, associazioni e imprenditori. Grazie a tutti.

Molti sono disposti a contribuire con donazioni e a questo proposito vi informo che l’ASLTO4 ha aperto un apposito conto corrente su cui effettuare i versamenti.

Informazioni aggiornate sul nostro sito ufficiale www.comune.chivasso.to.it

Buona giornata”.

Commenti