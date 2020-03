CHIVASSO. Coronavirus, Savino: “Tre settimane senza mercato sono troppe”

“Perché a Torino e Settimo i mercati si sono riorganizzati, nonostante l’emergenza coronavirus, e a Chivasso invece no?”.

E’ arrabbiato, per non dire altro, Federico Savino, consigliere comunale di Amo Chivasso e le sue frazioni e, soprattutto, ambulante della città.

Ogni settimana è in città con il suo banco: il lunedì a Castelrosso, il martedì in via Bradac, il mercoledì in centro e il sabato pure.

Ma da quando è scoppiata la pandemia e l’amministrazione Castello ha in via precauzionale sospeso le attività, è rimasto a casa.

“L’ambulante mercatale è un commerciante, un lavoratore che non ha mai chiesto niente nessuno. Negli anni è stato chiesto sempre di fare in ultimo sacrificio, ma ormai non riesce più! Impegniamo i nostri capitali e il nostro tempo, rischiamo ogni giorno e non abbiamo uno stipendio fisso e sicuro, usciamo con il freddo, con il caldo e con la pioggia! Non abbiamo indennità per malattia o maternità, o ferie retribuite! Versiamo parecchio denaro per i contributi, per avere delle pensioni da fame, se mai le avremo… Siamo per l’Inps come tutte le partite iva, di serie B – inforca Savino, nel suo lungo sfogo -. I mercati come i negozi tengono vive le città ed i quartieri: quando chiuderanno subentranno il degrado e il nulla! Svolgiamo una funzione di servizio oltre che sociale, soprattutto per persone che non hanno la possibilità di muoversi, tipo gli anziani.

Dobbiamo aprire gli occhi sul fatto che ormai siamo un passo dalla fine, grazie anche a certe amministrazioni, poco interessate che ci stanno lasciando soli: il disegno per farci sparire è quasi compiuto!”.

“Tra breve non esisteranno più i mercati e negozi di quartiere e non ci sarà più la possibilità di scegliere e confrontare – prosegue – Le multinazionali del commercio online e la grande distribuzione avranno il monopolio, manipolando la cultura nell’acquisto. Già era un brutto periodo storico per noi: nel 2019 si sono spente 2000 partite iva solo in Torino e provincia a causa della pressione fiscale arrivata quasi al 70% e a tutta la burocrazia che c’è. Questa emergenza nazionale farà più vittime negli automi /partite iva che contagiati di Covid-19.

Molti di noi non riapriranno e tanti si arrenderanno successivamente. In tutto questo, le istituzioni? Da parte del governo centrale con il decreto “cura Italia” è stata varata una norma a sostegno veramente irrelevante,un una tantum da 600 euro, che per accedervi è una vera corsa agli ostacoli, un fondo che è nemmeno per tutti.

Ma la mia critica maggiore in qualità di rappresentante di categoria la faccio nei confronti dell’ istituzione più vicina a noi: all’amministrazione comunale e al sindaco, che non ci ha dato la possibilità di lavorare ovviamente con le dovute precauzioni da adottare”.

“Trovo assai strano che in città come Torino e Settimo – aggiunge Savino –i mercati si siano riorganizzati a tempo record e a Chivasso siamo con questa già a tre settimane di sospensione. Giustamente prima la sicurezza, ma anche il diritto al lavoro è importante!

Il plateatico 2020 l’abbiamo già pagato in anticipo a gennaio. E laTari uno sproposito si paga per quello che facciamo!

Non voglio fare una questione politica, ma da rappresentante di categoria mercatale mi sento in dovere di far sentire la voce dei miei colleghi che sono ormai tre settimane che non lavorano. Ricordo che dietro alle nostre attività non ci sono delle multinazionali ma delle comuni famiglie che hanno delle necessità, hanno delle scadenze con fornitori, bollette da pagare, per non parlare di merci deteriorati da buttare”.

“L’ultimo decreto ministeriale parla chiaro – conclude -: sono ammessi allo svolgimento lavorativo i supermercati e i mercati che vendono beni di prima necessità (alimentari). Per questo non vedo il motivo di questa discriminazione nei nostri confronti!

Tanto più che l’ultima normativa regionale prevede il contigentamento ed il controllo e non la chiusura dei mercati!

Il mercato in questo periodo storico assai già difficile, non si deve vedere non come luogo di aggregazione ma congiuntamente con i supermercati un luogo di servizio! Saremo di supporto per la ridistribuzione del consumatore, senza che vadino incontro a assembramenti e code infinite nei supermercati,

In questi giorni ho ricevuto innumerevoli lamentele da parte dei miei colleghi per impossibilità di lavorare e le conseguenti difficoltà economiche! Tre settimane di una chiusura del mercato come Chivasso sono veramente troppe…”

