CHIVASSO. Coronavirus: sabato ritorna il mercato degli alimentari.

L’ha annunciato il sindaco Claudio Castello, con un comunicato che pubblichiamo di seguito e con un video sul canale YouTube del Comune.

L’amministrazione ha anche comprato quaranta schede da 100 giga per consentire agli alunni in difficoltà economica di poter seguire le lezioni da casa ed è stato ampliato l’orario del dormitorio comunale.

Ecco la nota del primo cittadino di Chivasso.

“Cari chivassesi,

Oggi 31 marzo 2020, alle 12, tutti i sindaci italiani, davanti al proprio Municipio, con le bandiere a mezz’asta, osserveranno un minuto di silenzio in segno di lutto e di solidarietà. Per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro.

Le mie condoglianze sincere ai parenti di coloro che non ce l’hanno fatta e la mia vicinanza ai malati in ospedale e ai familiari che stanno soffrendo per la distanza forzata dai loro cari.

Il nostro Comune, sin dall’inizio dell’emergenza, ha organizzato e gestito tutte le attività necessarie a sostegno della popolazione e per mettere in atto tutte le disposizioni previste dai vari decreti che si sono succeduti.

Abbiamo attivato il COC – Centro Operativo Comunale ed i volontari della Protezione Civile, abbiamo alimentato in tempo reale i canali di comunicazione istituzionale, per informare tempestivamente i cittadini.

Abbiamo preso provvedimenti per rimandare le scadenze della Tari, abbiamo sospeso i pagamenti nelle zone blu, attivato servizi per la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, promosso servizi organizzati dall’ASLTO4 per il supporto psicologico ad adulti e genitori, sostenuto raccolte di fondi per la nostra Croce Rossa, chiuso parchi, vietato l’uso delle panchine pubbliche, igienizzato strade e attivato il “Lavoro Agile” per oltre 70 dipendenti del Comune, in modo da poter garantire il funzionamento di tutta la struttura comunale.

Insomma, penso di aver fatto, con la collaborazione della Giunta, dei Consiglieri Comunali, con il personale comunale e con tante associazioni di volontariato, tutto quello che era possibile e necessario fare.

In questa direzione sono stati presi nella Giunta di qualche giorno fa, ulteriori provvedimenti rivolti agli studenti e alle persone senza fissa dimora.

Per favorire le attività didattiche a distanza durante la chiusura degli edifici scolastici e per garantire a tutti gli studenti delle scuole secondarie di 1°grado degli I.C. Cosola e Dasso, abbiamo aderito alle richieste degli insegnanti e sono state acquistate n.40 Internet Card con 100 GIGA per consentire anche ai ragazzi delle famiglie in difficoltà economiche di poter partecipare alle lezioni online.

Per poter dare un luogo di ricovero in cui stare, alle persone prive di abitazione, abbiamo ampliato l’orario di apertura del dormitorio comunale e organizzato un servizio mensa.

Sabato si riaprirà il mercato alimentare, in completa sicurezza.

Ci stiamo organizzando per distribuire i soldi stanziati da Governo per il nostro Comune e dalla prossima settimana saremo in grado di distribuire dei buoni spesa anche a quei chivassesi che si trovano in un momento di reale difficoltà

Come ho più volte sottolineato, anche pubblicamente, oltre allo straordinario impegno di tutto l’apparato sanitario, ho sinceramente apprezzato il comportamento civile e rispettoso di moltissimi nostri concittadini. Quelli che sono a casa e che ci aiutano a combattere il diffondersi dell’epidemia.

Ma non siamo ancora fuori dall’emergenza e per questo non dobbiamo abbassare la guardia.

Rinnovo l’invito a stare a Casa.

Noi Sindaci continueremo nel nostro incessante impegno, ognuno faccia la sua parte con serietà e rispetto. Insieme ce la faremo.

Un sincero saluto”.

Claudio Castello

