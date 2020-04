CHIVASSO. Coronavirus: “Regalate l’affitto alle associazioni”.

L’Unione Civica per Chivasso, rappresentata in consiglio comunale da Adriano Pasteris e sostenuta dai gruppi Chivasso Futura, Chivasso Domani, Generazione X Chivasso e Per Chivasso Pasteris Sindaco, ha sottoposto all’attenzione della Giunta un ordine del giorno a tutela del mondo associazionistico chivassese in generale.

“Il decreto Cura Italia”, attacca Pasteris, “prende in considerazione le problematiche delle associazioni sportive dilettantistiche in questo momento di crisi. Nello specifico, concede a queste associazioni una proroga al 31 maggio prossimo per quando riguarda il versamento dei canoni di locazione e di concessione relativi all’affidamento di quegli impianti sportivi pubblici che non sono stati utilizzati durante l’emergenza sanitaria. Ci sembra una misura assolutamente doverosa” prosegue Pasteris, “considerato che le associazioni sportive non stanno utilizzando gli impianti praticamente da fine febbraio. Lo vediamo anche nella nostra città. Ciò che il Decreto Cura Italia, purtroppo, non prende in considerazione sono le altre realtà associazionistiche, quelle del terzo settore che non sono sportive. Anche molte di loro, infatti, hanno lo stesso identico problema di dover versare canoni per strutture che non hanno più potuto utilizzare”.

Il consigliere dell’Unione Civica rivolge quindi il proprio sguardo alla realtà della nostra città: “Chivasso dispone di un panorama associazionistico di assoluto livello. Le moltissime associazioni volontaristiche chivassesi, sportive e non, contribuiscono in modo decisivo a mantenere la coesione sociale cittadina, anche in un periodo difficile come questo, nel quale molte di loro svolgono attività di sostegno, anche a distanza, a favore della collettività. Quindi, considerato che molte di queste associazioni svolgono le loro attività in strutture comunali, esattamente come le associazioni sportive utilizzano palestre, palazzetti, piscine, stadi e così via, come si può pensare di fare una discriminazione tra i diversi tipi di associazionismo? Il Decreto Cura Italia, secondo noi dell’Unione Civica Chivassese, va integrato in questo senso e quindi chiediamo all’amministrazione di sollevare tutte le associazioni chivassesi, che utilizzano strutture comunali, dai canoni di affitto dovuto per i mesi di inattività legati all’emergenza sanitaria in atto. Crediamo – conclude Pasteris -, che questo sarebbe un bel modo, concreto, per dimostrare la gratitudine della Città al mondo dell’associazionismo di promozione sociale, del volontariato e del no profit”.

