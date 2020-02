CHIVASSO. Coronavirus: nuovo percorso di accesso al Pronto Soccorso

Nella giornata di ieri, lunedì 24 febbraio, è stato completato il montaggio di tende pneumatiche della Protezione Civile per le attività di pre-triage davanti ai Pronto Soccorso dell’Azienda e presso il Punto di Primo Intervento di Lanzo. Come disposto per tutti i Pronto Soccorso del Piemonte dall’Assessore Regionale alla Sanità, di intesa con il Coordinatore dell’Unità di Crisi Regionale sul “Coronavirus – Covid2019”. Da oggi, martedì 25 febbraio, le tende sono operative per le attività di pre-triage con operatori dell’Azienda e rappresentano l’unico ingresso temporaneo dei Pronto Soccorso di

Chivasso, di Ciriè, di Ivrea e di Cuorgnè e del Punto di Primo Intervento di Lanzo. Il nuovo percorso temporaneo è stato appositamente indicato.

I pazienti in arrivo vengono fermati all’ingresso da una guardia e, in caso di sintomi specifici, indirizzati nella tenda che ospita il pre – triage e visitati da un’infermiera. Qui viene misurata la temperatura e valutati i sintomi: febbre tosse, mancanza di fiato. A ciò si aggiungono criteri specifici: viaggi in Cina negli ultimi 15 giorni, contatto con persone che son tornate da un viaggio, persone che siano state in ospedali in cui ci siano stati dei casi accertati di Coronavirus, contatto stretto con un caso diagnosticato di Coronavirus. Se hanno questi sintomi vengono fermati all’interno della tenda, l’infermiera contatta il triage da dove parte il personale per accompagnare il paziente attraverso un percorso particolare. Verrà accompagnato direttamente in una stanza di isolamento. Il tragista del Dea darà un codice. Dal pre – triage non vengono dati codici. Qui viene solo valutato il percorso.

Commenti