Coronavirus, medici abbondonati da una politica incompetente. In piena emergenza, parte da Chivasso un appello ai cittadini affinché siano più responsabili, mentre la politica pare non esserlo proprio. A lanciarlo è il dottor Antonio Barillà, medico di famiglia in città e segretario regionale del sindacato Medici Italiani.

“Alla luce della situazione sanitaria e sociale che si è profilata in Italia negli ultimi giorni è emerso chiaramente come il personale sanitario stia affrontando questa ennesima difficoltà con molta determinazione ed abnegazione a differenza della classe politica che ancora una volta dá il peggio di sé”, esordisce Barillà.

“L’obiettivo di ciascun medico è dare il massimo per i suoi pazienti, ma, purtroppo, viviamo un momento storico-politico che non agevola i buoni propositi – spiega il dottor Barillà -. Da oltre quindici anni, infatti, i tagli alla Sanità Pubblica sono in cima alla lista dei programmi di governi e Regioni, che sembrano prediligere il risparmio all’efficienza e alla salvaguardia degli operatori sanitari. Migliaia di posti letto in meno negli ospedali e personale ridotto: scelta politica che ha costretto le aziende sanitarie a chiedere agli operatori turni massacranti, in condizioni inumane, oltre che il supporto di cooperative private per garantire l’erogazione di alcuni servizi.

La vicenda del coronavirus ha proprio messo in risalto l’ignoranza politica regionale e nazionale (indipendentemente dai colori di partito) di quanti continuano a discutere, per cercare un colpevole degli insuccessi e giocare al rimpallo delle responsabilità, tralasciando il senso delle istituzioni e il supporto agli operatori sanitari, unici eroi in questa battaglia”.

“Medici, paramedici ed O.S.. – prosegue – sono le persone più esposte ad ogni forma di contagio virale, compreso quello del COVID-19. Ad oggi, tuttavia, in molte regioni, comprese quelle del nord, ai medici di medicina generale non sono stati consegnati gli ausili necessari per la protezione durante l’attività lavorativa. Nel migliore dei casi, le aziende sanitarie hanno fornito quel poco che avevano a disposizione: 5 mascherine, 2 camici monouso e un pacco di guanti (fornitura insufficiente per un’adeguata protezione). In altre regioni non è stato dato neanche questo.

In assenza di azioni politiche funzionali, a mio parere, i cittadini sono gli unici che potrebbero rendere più agevole il lavoro degli operatori sanitari. I medici di famiglia e i Pronto Soccorso sono il primo punto di riferimento per i bisogni sanitari; spesso, però, questi servizi sono utilizzati dagli utenti in modo improprio.

Una semplice febbre a 38, un lieve dolore al ginocchio, una scarica diarroica, solo per fare degli esempi, non devono indurci a recarci immediatamente in Pronto Soccorso o a chiedere una visita a domicilio al medico di famiglia. Non è neppure necessario recarsi settimanalmente dal medico di base per la prescrizione di farmaci finalizzati alla cura di malattie croniche, in quanto è possibile rilasciare la ricetta per una copertura terapeutica di due mesi”.

“Sarebbe opportuno, pertanto, sentire prima telefonicamente il proprio medico ed ascoltarne consigli e indicazioni, evitando di intasare le corsie degli ospedali e gli studi dei medici di base che potrebbero così erogare un servizio più efficace, prestando attenzione a ciascun paziente in relazione all’effettiva necessità – conclude -. Questa buona pratica, inoltre, limiterebbe la diffusione ed il contagio di virus influenzali e parainfluenzali, oltre che del coronavirus.

Vorrei che il cittadino comprendesse le condizioni di precarietà in cui ci troviamo ad operare giorno per giorno; siamo sottoposti ad uno stress non indifferente, perché i politicanti dall’alto, hanno deciso che va bene così. Comunque, nonostante le difficoltà riconducibili alla scarsità di risorse umane e finanziarie, noi di certo non demorderemo; andremo avanti nella nostra battaglia quotidiana, cercando di dare il meglio. Tuttavia, gradiremmo, e non poco, che la classe dirigente facesse scelte oculate, nel rispetto e a tutela degli operatori e dei cittadini. Meno talk show e maschere, più competenza e operatività; vicinanza concreta a chi è impegnato in prima fila in situazioni di emergenza. Questo è ciò di cui abbiamo realmente bisogno”.

Commenti