CHIVASSO. Coronavirus: la situazione in ospedale. I numeri del contagio

Coronavirus, la situazione in ospedale a Chivasso, con oltre trenta ricoverati.

E’ stata una domenica di duro lavoro per medici, infermieri e personale dell’ospedale cittadino.

Anche qui, come altrove, il numero dei positivi al test del coronavirus cresce. I numeri che diamo sono una fotografia della situazione alle 18 di oggi.

In totale sono 32 i pazienti positivi ricoverati al quinto piano, dov’è stato ricavato il reparto Covid-19, e nelle sale operatorie allestite per l’emergenza e per la mancanza di posti disponibili: dei 32, 7 sono in terapia intensiva.

Altri 4 pazienti del chivassese sono invece stati trasferiti in altre strutture del torinese.

Si va verso una riorganizzazione interna dell’ospedale: l’attività d’urgenza verrà trasferita a Ciriè e Ivrea.

p.s: La redazione de La VOCE, con uno sforzo enorme e i limiti del contesto in cui tutti ci troviamo a vivere, sta cercando di fornire ai propri lettori tutti gli aggiornamenti possibili in maniera assolutamente gratuita, a volte subendo sui social le critiche di chi (per fortuna sono sempre gli stessi) considerava e ancora considera la professione del giornalista una professione morta facilmente sostituibile dal fai-da-te.

Continueremo ad aggiornarvi. Non vi lasceremo soli. Ma anche noi vogliamo lanciare un appello. Oltre alle farmacie e ai negozi di generi alimentari, nell’ultimo DPCM, il governo ha inserito pure le edicole considerando i “giornali” e l’informazione di qualità un bene di cui si può fare a meno. Ricordatevi di noi. Ricordatevi dei giornali. Ricordatevi dell’edicolante sotto casa.

Commenti