CHIVASSO. Coronavirus: la città piange il vigile del fuoco Azzoni.

Un’altra vittima del Covid-19 nella nostra città. All’elenco dei cinque chivassesi deceduti – tra cui anche il farmacista Gianfranco Amione – dall’inizio dell’emergenza ad oggi s’è aggiunto anche, e purtroppo, il nome di Achille Azzoni.

L’annuncio su facebook dato dalla figlia, Gabriella, a cui sono arrivati già centinaia di messaggi di vicinanza, cordoglio ed affetto.

Achille Azzoni era molto conosciuto per essere stato vigile del fuoco nel distaccamento di Chivasso e prima ancora a Verolengo nel dopo alluvione del 1994. In precedenza, nella locale sezione della Croce Rossa Italiana.

Dai vigili del fuoco è arrivato un messaggio di grande stima e riconoscenza per il lavoro svolto: “I vigili del fuoco di Chivasso si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa del collega. Anche se in pensione dal corpo, non ha mai mancato di essere presente ad ogni evento di gioia del distaccamento. Abbiamo condiviso con lui anni di servizio. Grazie di tutto quello che ci hai insegnato. Ciao CIANO……ciao maestro“.

Commenti