Alle ore 17 di oggi, domenica 23 febbraio, il Sindaco Claudio Castello ha convocato il COC – Centro Operativo Comunale, in relazione alle misure da adottare per i casi di coranavirus che si sono manifestati nella nostra Regione.

Coerentemente con quanto annunciato dal Governatore della Regione Piemonte nel pomeriggio di oggi, relativamente alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, il sindaco ha firmato l’ordinanza per la chiusura, da lunedì 24 a sabato 29 febbraio, dell’Asilo Nido Comunale e di tutte le attività analoghe svolte privatamente sul territorio comunale (asili privati, baby parking, ecc.).

Nella stessa ordinanza si sospendono, con applicazione immediata, tutte le manifestazioni pubbliche programmate a Chivasso e nelle frazioni per l’intera settimana.

Per il Carnevalone di Chivasso si sta valutando con il Presidente della Proloco, qualora non vi siano ulteriori impedimenti emessi dalla Regione, di rinviarlo ad una successiva domenica di marzo.

Il Comune resta in attesa che la Regione Piemonte, di concerto con il Ministero della Sanità, pubblichi il testo definitivo del provvedimento finalizzato a limitare le occasioni di contagio e descriva in dettaglio quali sono le tipologie di attività da sospendere o limitare, in modo da poter valutare eventuali ulteriori decisioni.