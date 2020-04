CHIVASSO. Coronavirus: fotogrammi di una città in quarantena.

Si fanno incontri strani in quarantena, tra strade vuote e silenziose.

Una nonnina di 91 anni si mette a piangere raccontandomi che è sola, costretta a uscire per fare la spesa, ogni giorno, perché non riesce a portare il peso di tante borse.

Le chiedo se posso scattarle una foto e mi dice che è troppo vecchia ormai, si vergogna della sua vecchiaia.

La saluto e una lacrima scende anche a me.

Una donna giovane mi ferma poco dopo, per chiedermi con quale giornale lavoro, sembra che voglia dirmi qualcosa di grave, va via, poi torna e mi sussurra che medici e dottori non sono veri eroi come si vocifera, la incito a parlare, ma scappa via, come cenerentola, senza dirmi niente altro. Mi lascia con mille domande.

Ma poi penso: ci sono medici eroi e medici non eroi. Il senso civico e morale non appartiene ad un ordine, ma alla persona.

Infine, conosco una donna in chiesa, prega per i suoi cari.

Mi metto vicino e prego insieme a lei. Non sono credente, ma in silenzio, in quella chiesa vuota, rimbombano i pensieri, i desideri e la vita che pretendiamo che ritorni.

Commenti