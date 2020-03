CHIVASSO. Coronavirus: ancor nessuna comunicazione sul caso sospetto ma la direzione convoca il personale

AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS ore 1,30 di giovedì 5 marzo.

Sul caso sospetto di Coronavirus al pronto soccorso di Chivasso non è ancora giunta nessuna informazione ufficiale, ma è tecnicamente impossibile che dall’Amedeo di Savoia non abbiano già inviato i risultati. Quel che si sa è che tra qualche ora è convocato un tavolo di lavoro con tutto il personale e questo non fa ben sperare.

Si è appreso che di casi sospetti se ne sarebbe aggiunto un secondo, oltre all’anziano che da quattro giorni era stato preso in carico, anche una signora.

In via precauzionale il Pronto Soccorso continua a rimanere chiuso ai parenti

