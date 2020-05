CHIVASSO. Coronavirus alla rsa di Castelrosso: 5 gli ospiti positivi

Sono arrivati i risultati dei tamponi eseguiti alla casa di riposo “La Fraternità” di Castelrosso, gestita dalla parrocchia Santi Giovanni Battista e Rocco.

Qui ci sono stati due morti per coronavirus e dei pazienti ricoverati in ospedale, mentre altri presentavano i sintomi del Covid-19.

Cinque i positivi al Covid-19 tra i circa cinquanta ospiti della struttura.

Il sindaco di Chivasso Claudio Castello qualche giorno fa aveva preso carta e penna e aveva scritto al prefetto di Torino Claudio Palomba per sollecitare i tamponi agli ospiti e al personale della struttura.

La lettera era stata inviata anche al direttore sanitario dell’Asl To4 Sara Marchisio, al nuovo commissario Angelo Testa e al commissario straordinario della protezione civile Vincenzo Coccolo.

Del caso si è interessato anche il consigliere comunale di Castelrosso, Matteo Doria.

“I tamponi nelle case di riposo e nelle RSA sono stati fin da subito una questione preoccupante: forti ritardi ovunque, che hanno generato sviluppi di contagio all’interno delle strutture con conseguenze catastrofiche – commenta il consigliere Doria -. Ne è un triste esempio purtroppo l’Opera Pia di Chivasso, dove il virus è entrato e quando i tamponi sono arrivati ormai il danno era fatto. Diversa invece la situazione della Casa della Fraternità di Castelrosso, dove pare che inizialmente non ci fossero stati casi di contagio: i tamponi, richiesti dalla struttura a fine marzo, non erano però ancora arrivati, cosa che impedisce la certezza matematica, nonostante gli interessamenti di varie personalità locali e non solo”.