CHIVASSO. Coronavirus: 43 i positivi. Sono 52 le persone ancora in isolamento

CORONAVIRUS. Sono 43 i chivassesi positivi al Covid-19, tra chi è ricoverato in ospedale a Chivasso, chi in altre strutture del torinese, chi è in quarantena a casa e le tre persone già decedute (di 90, 88 e 78 anni).

Sono invece 73, dall’inizio della pandemia ad oggi, le persone messe in quarantena preventiva perché venute in contatto con altre risultate positive: di queste, 21 hanno concluso il periodo di quarantena.

Sono questi i dati forniti oggi, giovedì 26 marzo, dal sindaco Claudio Castello.

Resta drammatica la situazione in ospedale, dove i casi di persone positive ricoverate nei reparti Covid-19 sono oltre novanta.

Intanto, e purtroppo, in ospedale si registrerebbero i primi contagi al coronavirus di medici, infermieri e operatori sanitari.

