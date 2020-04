CHIVASSO. Coppa: “A Conte non importa un fico secco di noi commercianti”

“Nell’intervento di domenica sera il premier Giuseppe Conte non ha nemmeno menzionato i negozi. Perché? Semplice: non gliene importa un fico secco!”.

Maria Luisa Coppa, presidente Ascom di Torino e provincia, vice presidente nazionale e referente del Piemonte di Confcommercio, è un fiume in piena contro il Governo.

Da quando ha spento la tv dopo le parole di Conte sulla “fase 2”, s’è attaccata allo smartphone ed ha sfogato tutta la sua rabbia. Sulla sua pagina Facebook, sulla chat di whatsapp, al telefono. Video, post, messaggi, chiamate: non sa più cosa dire e con chi prendersela dalla sua casa di sbarro Valentino, a Verolengo.

“Siamo rimasti raggelati dalla notizia che le attività potranno riaprire solo dal 18 maggio, mentre i pubblici esercizi dal 1 giugno – inforca in uno dei suoi tanti messaggi -. Mi chiedo: ma questa task force del Governo per la fase 2, cosa sta facendo? A mio avviso, nulla! Siamo preoccupati per il commercio, per il turismo, per i pubblici esercizi che sono costretti a restare chiusi per tre mesi. Mi domando se ci sia qualcuno, tra questi esperti della task force, che sappia davvero che cosa vuol dire avere un negozio, un bar, un mercato. Sì dà privilegio all’apertura delle imprese che muovono centinaia di persone, e mi sta bene, ma poi non si fa nulla per aprire un negozio che potrebbe funzionare su appuntamento.

Teniamo presente che tutti i negozi di alimentari che hanno lavorato fino ad ora credo non abbiano dato alcun problema: hanno seguito le regole. Perché non possono farlo anche gli altri? Vogliamo aprire, non possiamo più stare chiusi”.

Il Covid-19 si è abbattuto come un ciclone sul commercio e sulla somministrazione.

Per rendersene conto è sufficiente osservare i dati della Regione Piemonte, aggiornati al 20 aprile, sul ricorso alla cassa integrazione in deroga delle aziende fino a 5 addetti e di quelle più grandi che non accedono ad altri ammortizzatori. A fronte di quasi 24.000 aziende piemontesi che hanno presentato domande di cig in deroga – spiega l’Ascom – oltre 17.000 sono del terziario, più del 70% del totale. Di queste sono 6.500 imprese del settore del commercio al dettaglio e circa 6.200 della somministrazione, tra pubblici esercizi e ristoranti, con più di 25.000 lavoratori sospesi. A Torino e provincia sono 13.184 le imprese di tutti i settori che hanno presentato domanda per complessivi 33.671 addetti e oltre 5.500.000 ore di sospensione dal lavoro.

“Dal turismo al commercio vediamo impatti traumatici su fatturato e occupazione. Il rischio è concreto: tutte le attività di commercio al dettaglio, tranne l’alimentare, dall’abbigliamento alle librerie, dai bar ai ristoranti, hanno chiuso l’attività. I numeri della cassa integrazione lo dimostrano chiaramente. Il timore è che senza soluzioni efficaci ed immediate questa rete imprenditoriale una volta superata l’emergenza sanitaria rischi di non avere più le energie per ripartire”, aggiunge Maria Luisa Coppa.

“Oggi – prosegue Coppa – si chiede al commercio un sacrifico troppo pesante senza misure compensative e con un annuncio senza commenti. Come fosse una decisione da prendere alla leggera. I commercianti ed i loro collaboratori con le loro famiglie non la pensano nello stesso modo. Non siamo d’accordo nel modo e nel merito. Davvero aprire un negozio o un bar, dove entrerebbero una o due persona alla volta con guanti e mascherina, viene considerato più pericoloso che aprire una fabbrica con centinaia di lavoratori? Con queste scelte si condannano le imprese del commercio e della ristorazione al fallimento. Non lo permetteremo”.

“Speravamo in qualcosa di diverso, dal messaggio di Conte di domenica sera – conclude la presidente di Ascom Torino e Confcommercio Piemonte -. Così, continuando a tenere chiuse le nostre attività, diventa difficile pensare anche a quali misure le amministrazioni comunali potrebbero adottare per venirci incontro. Ci sono stati dei licenziamenti ma, alla luce della situazione di oggi, dopo le parole del premier, è chiaro che è impensabile che un qualsiasi commerciante possa pagare una tassa o un tributo per i mesi in cui ha tenuto chiuso. Le piccole imprese così non possono pagare: per quest’anno c’è da mettere in conto che né lo Stato, né la Regione, né i Comuni potranno chiedere un solo euro a chi non ha potuto esercitare la professione per tutto questo tempo”.

