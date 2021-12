Il prossimo 6 gennaio l’epifania continuerà a portarsi via le festività ma a Chivasso è atteso il ritorno del “Merca’ d’La Tola”, il tradizionale mercatino dell’antiquariato interrotto nel 2018 per scelte di riqualificazione.

Al Foro Boario sono disponibili 95 postazioni e sino al prossimo 16 dicembre potranno farne richiesta i titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ma anche gli operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono a consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale. Le merceologie ammesse sono invece l’antiquariato, oggetti da collezione, vintage, restauro e [...]