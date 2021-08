Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il Duomo Collegiata di Santa Maria Assunta, a Chivasso, domenica mattina era affollato di fedeli in occasione della Santa Messa delle 11,15 celebrata da dal Vescovo Monsignor Edoardo Cerrato unitamente al prevosto don Davide Smiderle in occasione dell’avvio dei festeggiamenti patronali cittadini in onore del Beato Angelo Carletti.

Presente, come consuetudine, l’Amministrazione Comunale con il gonfalone portato da due agenti della Polizia Municipale, guidata dall’assessore Claudio Moretti con tanto di fascia tricolore da sindaco al posto del primo cittadino Claudio Castello, che era assente come la sua vice Tiziana Siragusa. Poi il presidente della Pro Loco L’Agricola Davide Chiolerio e numerosi esponenti della locale Croce Rossa con in testa il presidente Bruno Borsano. Presente anche il consigliere regionale Gianluca Gavazza.

Diego Andrà

