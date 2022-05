“A partire dalla fine di maggio la sezione CAI di Chivasso organizza, a cadenza mensile, una serie di escursioni denominate CAI Baby. Queste facili gite sono indicate per le famiglie con bambini, compresi tra 0 e 6 anni, per iniziare a conoscere il fantastico mondo della montagna: un ambiente fatto di profumi, colori e suoni nuovi e sempre diversi. I bimbi più piccoli possono essere trasportati con i marsupi o le portantine da schiena, quelli un po’ più grandi vengono aiutati a raggiungere la meta camminando” spiega Alessio De Santi, responsabile del CAI Baby ed istruttore sezionale che collabora con il gruppo dell’alpinismo giovanile rivolto ai ragazzi dai 6 ai 16 anni di età.

Alessio e gli altri capogita Francesco, Roberto e Luca sono sempre disponibili per accompagnare tutti gli interessati a fare delle piccole avventurose passeggiate.

La meta delle gite viene scelta dal responsabile di turno in modo che dislivello e distanza siano alla portata di tutti. Durante la camminata sono previste delle soste tecniche di modo da procedere sempre tutti insieme; a volte si raggiunge un rifugio, altre volte ciò non è previsto. In ogni caso le gite prevedono sempre il pranzo al sacco e una merenda finale da condividere.

Il luogo di partenza della gita viene raggiunto autonomamente dalle famiglie partecipanti. Di volta in volta vengono date informazioni riguardo luogo e orario di ritrovo.

Per le gite è necessario un abbigliamento adeguato alla montagna: scarponcini alti e comodi, maglioncino, giacca a vento, berretto, impermeabile, occhiali da sole e crema protettiva. Il meteo in montagna può cambiare velocemente, per cui bisogna prevedere un cambio adeguato per ogni evenienza.

“Le escursioni del CAI BABY rientrano nella categoria delle gite sociali della nostra sezione. A queste gite sono ammessi sia soci CAI che non soci: i primi sono automaticamente coperti dalla assicurazioni infortuni e soccorso alpino, mentre i non soci possono attivarle di volta in volta. Le date previste per le escursioni del CAI BABY sono: 29 maggio, 12 giugno, 3 luglio e 4 settembre” spiega in conclusione De Santi.

Per ulteriori informazioni si può scrivere una mail all’indirizzo caibaby@caichivasso.it ,oppure visitare il sito www.caichivasso.it

Commenti