Con “BomaYe Fitness” lo sport non si ferma… Dopo due anni, ormai, dall’inizio della pandemia, il presidente e coach dell’associazione “ASD 4REAL” Riccardo Mosciatti ci racconta quanto sia bello poter essere ancora una attiva realtà sportiva per la città di Chivasso…

“Dal primo giorno ci siamo posti l’obiettivo di fornire un servizio di alto livello nell’ambito del fitness funzionale, con l’unico scopo di migliorare la salute delle persone tramite l’allenamento – comincia a spiegare -. Un corpo in grado di muoversi nel maggior numero di direzioni possibili, con forza ed abilità, senza rischi di infortuni è ciò che ricerchiamo per i nostri associati, per la loro vita dentro e fuori dal box. E tutto questo all’interno di “Bomaye Fitness” riesci a farlo divertendoti e senza dover pensare a nulla, grazie al sistema di allenamento in classi. Un’ora intensa, interamente condotta da un trainer, all’interno della quale ci si prepara ai movimenti del giorno, si esegue una progressione di forza e poi si affronta il workout vero e proprio, nel quale sudore, determinazione e la giusta dose di fatica la fanno da padrona”.

Nei sei anni dall’apertura tante cose sono cambiate e altrettante sono rimaste invariate: sono cambiati gli ambienti, sono stati allestiti uno spazio allenante aggiuntivo e una zona estiva all’aperto per coloro che preferiscono personalizzare il proprio percorso di allenamento; sono stati adattati tempi e transizioni negli spazi per rispettare le restrizioni date dal Covid; in tutto questo i coach di “BomaYe Fitness” sono rimasti desiderosi di migliorare come trainer e di offrire il loro contributo al fine di migliorare il benessere altrui.

Il team vanta al suo interno un trainer di altissimo profilo, l’head coach Riccardo Mosciatti che da sempre studia e ricerca nuove informazioni che possano renderlo un professionista riconosciuto nel suo settore; ci sono poi i suoi due principali coach, Niccolò Giannini e Simone Galdi, che con anni di esperienza e di formazione si ritrovano a risolvere qualsiasi ostacolo si sovrapponga tra una persona che entra nel box ed il suo obiettivo; c’è poi Antonio Ricucci che, oltre alla guida delle classi, ha sviluppato una capacità naturale di connessione con i ragazzi e di insegnamento a questi giovanissimi, di età fra i 12 ai 16 anni, che si allenano il sabato alle ore 15.00. Ma non è tutto, infatti con “BomaYe Fitness” collaborano anche professionisti in osteopatia (Rocco Furfaro), in fisioterapia (Silvia Martini) e nutrizionisti che completano ad ampio spettro il servizio offerto dall’asd.

Tutte le persone interessate a migliorarsi, e a migliorare la loro qualità di vita in modo sano, troveranno le porte del box sempre aperte dalle 7.00 del lunedì alle 17.00 del sabato. “BomaYe Fitness” vi aspetta!

Informazioni: “ASD 4REAL”/ ASD “BomaYe”, indirizzo: via dei Marinai d’Italia 22 – Chivasso, presidente e referente: Riccardo Mosciatti, cellulare: 3408459828, indirizzo e – mail: crossfitbomaye@gmail.com , sito internet: www.bomayefitness.it , Facebook: “BomaYes”, Instagram: “bomayes”

